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محافظات

100 % نسبة اعتماد المدارس في بورسعيد تربويا

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:44 ص
الدكتور نبوى باهى
الدكتور نبوى باهى
كتب محمد الغزاوى
أكد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن تعليم بورسعيد حصل على نسبة ١٠٠% من إجمالى المدارس التى تم ترشيحها وتقدمت للاعتماد التربوي في العام الدراسى السابق، بعدد ٢٣ مدرسة على مستوى المحافظة.

وأضاف باهى ان ما يتم من انجازات على ارض الواقع لتعليم بورسعيد يرجع الى الدعم الكامل الذى يقدمه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والاجهزة التنفيذية للعملية التعليمية فى المحافظة وبفضل تضافر كل الادارات والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

ووجه وكيل الوزارة الشكر لادارة الجودة المركزية وعلى رأسهم محمد بدوى مدير الادارة وكل فريق العمل المعاون له بالادارات التعليمية ومسئولى الجودة بالمدارس الذين قدموا الجهد والعرق للوصول الى تلك النتائج المشرفة.

وصرح باهى ان المدارس التى نالت الاعتماد التربوى للعام الدراسى ٢٠١٧ - ٢٠١٨ هى "روضة نبيل الوقاد ونبيل الوقاد الابتدائية وعمر بن عبد العزيز الابتدائية والمهندس على سليمان الابتدائية وفاطمة الزهراء الاعدادية بنات بإدارة شمال، وروضة على مبارك، وروضة القناة، والتيمورية الابتدائية بإدارة شرق التعليمية، وروضة القادسية، وروضة الفيروز لغات، والرسالة المرحلة الاعدادية بإدارة جنوب، وطلعت حرب لغات الابتدائية، ويوسف عاشور الابتدائية، وهيئة قناة السويس المرحلة الاعدادية بإدارة بورفؤاد.
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