ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

هذا الحليب أفضل بـ 10 أضعاف من الأنواع الأخرى

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يتسائل الكثير من الأمهات عن أفضل أنواع الحليب التي عليها ان تعطيه لأطفالها وأسرتها ككل ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على أفضل أنواع الحليب وهو كالأتى :

أجاب على هذه التساؤلات الدكتور أحمد الشوربجى اخصائى التغذية العلاجية، بأن افضل حليب للأنسان هو حليب الجمل وأنه حليب أكثر فائدة من حليب الأبقار حيث إن نسبة الحديد فيه تبلغ عشرة أضعاف جميع أنواع الحليب الأخرى، كما أنه يحتوى على فيتامين C , B وكذلك يحتوي على مضادات للحماية من الأمراض الخطيرة مثل السرطانات بجميع أنواعها، والتهابات الكبد الوبائي، والإيدز، والزهايمر كذلك فهو مقوي مهم جدًا للذاكرة وللمخ.

وأشار خبير التغذية الى أن من عيوب حليب الجمل طعمه غير المستساغ ، وسرعة فساده، وسعره الغالي بسبب صعوبة وصوله للتاجر والمستهلك.
loading...

ترشيحاتنا

إبراهيم عبد الخالق: حرس الحدود اتظلم باحتساب ركلات جزاء غير صحيحة.. فيديو

شاهد.. لحظة تدمير الصواريخ الإسرائيلية لقناة الأقصى الفلسطينية

كوب من هذا المشروب يوميا يمنع تراكم الرواسب المعدنية في المفاصل

محمود فتح الله: الزمالك بطل الدوري هذا الموسم.. وسأتنازل عن 50% من مستحقاتي لديه.. فيديو

حمو بيكا: السبكي قال لي هحل لك مشكلتك مع المصنفات والاتفاق اتغير

ضبط 30 طن حلوي المولد النبوي فاسدة فى حملات بالجيزة

هذا الحليب أفضل بـ 10 أضعاف من الأنواع الأخرى

استمرار التصعيد في غزة بين حماس وإسرائيل.. ومصر تتدخل لحل الأزمة

موسكو: لا بديل عن العملية التفاوضية في ليبيا

شعبان عبد الرحيم: نفسى أزور الكعبة وأتوب عن كل شيء.. فيديو

المرور: القيادة الآمنة تحمي حياة المواطنين على الطرق

أسامة خليل يطالب إدارة الإسماعيلي باتباع نهج محمود الخطيب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات ..فيديو
مليون ونصف مشاهدة لـ إحساسي محمد رشاد
في أولى حلقات برنامجها.. إسعاد يونس ترقص على أنغام عيش بشوقك لـ تامر حسني
شاهد.. كواليس تصوير أغنية ناسيني ليه لـ تامر حسني تعرض لأول مرة
تامر حسني: كفاياك أعذار مش شبه شخصيتي.. وكل لما أسمعها لحد يتأثر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟