هذا الحليب أفضل بـ 10 أضعاف من الأنواع الأخرى

يتسائل الكثير من الأمهات عن أفضل أنواع الحليب التي عليها ان تعطيه لأطفالها وأسرتها ككل ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التعرف على أفضل أنواع الحليب وهو كالأتى :





أجاب على هذه التساؤلات الدكتور أحمد الشوربجى اخصائى التغذية العلاجية، بأن افضل حليب للأنسان هو حليب الجمل وأنه حليب أكثر فائدة من حليب الأبقار حيث إن نسبة الحديد فيه تبلغ عشرة أضعاف جميع أنواع الحليب الأخرى، كما أنه يحتوى على فيتامين C , B وكذلك يحتوي على مضادات للحماية من الأمراض الخطيرة مثل السرطانات بجميع أنواعها، والتهابات الكبد الوبائي، والإيدز، والزهايمر كذلك فهو مقوي مهم جدًا للذاكرة وللمخ.



