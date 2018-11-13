ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

تخصيص قاعة في متحف مركب خوفو لأدوات المرمم أحمد يوسف..صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:50 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
خصصت ادارة ترميم متحف مركب خوفو قاعة خاصة تضم مراحل عمل المرمم احمد يوسف الذى قام بتجميع وترميم المركب الاثرى،وذلك إرساءا لقوعد التوثيق الاثارى.

وافتتح الدكتور سعيد عبد الحميد مدير عام ترميم المتاحف الأثرية القاعة اليوم الإثنين بحضور الدكتورة اماني مدير عام الترميم والدكتورة ايمان نبيل وشعبان عبد المنعم مدير الترميم وسناء كبيرة امناء المتحف،مؤكدا أن إدارة المتحف تعاونت بكشل كبيرا لإخراج القاعة بهذا الشكل.

ووجه عبد الحميد الشكر لفريق العمل،والذي بذل حسب تأكيده جهدا كبيرا وغير عادي لصيانة المعروضات قبل العرض وعمل سيناريو رائع،مما كان له تأثير كبير في جذب السائحين لتفقد القاعة وما فيها من معروضات.

وأكد علي دور المرمم الراحل أحمد يوسف،مشيرا إلي أن كل المرممين يتخذونه مثالا يتعلمون منه أصول المهنة،والتي طبقها بشكل جيد وإحترافي في إستخراج وترميم المركب،مشددا علي أهمية دور التوثيق في حفظ الأثار والترميم.
تخصيص قاعة في متحف مركب خوفو لأدوات المرمم أحمد يوسف..صور
تخصيص قاعة في متحف مركب خوفو لأدوات المرمم أحمد يوسف..صور
تخصيص قاعة في متحف مركب خوفو لأدوات المرمم أحمد يوسف..صور
تخصيص قاعة في متحف مركب خوفو لأدوات المرمم أحمد يوسف..صور
تخصيص قاعة في متحف مركب خوفو لأدوات المرمم أحمد يوسف..صور
تخصيص قاعة في متحف مركب خوفو لأدوات المرمم أحمد يوسف..صور
تخصيص قاعة في متحف مركب خوفو لأدوات المرمم أحمد يوسف..صور
تخصيص قاعة في متحف مركب خوفو لأدوات المرمم أحمد يوسف..صور
loading...

ترشيحاتنا

أحمد موسى يوجه رسالة نارية إلى النائبة الكويتية بعد الإساءة لوزيرة الهجرة

تامر حسني يكشف سبب رفضه المشاركة في The Voice للكبار.. فيديو

الزمالك يقترب من ضم ظهير الإسماعيلي في الانتقالات الشتوية

من يا حلو صبح وعيون بهية إلى المادة شدة وميزنا بميزة.. كيف انحدر الغناء الشعبي خلال قرن واحد

نوم أردوغان يعيد التساؤلات: هل الرئيس التركي مصاب بالسرطان ؟

أنغام: زواجي من أحمد عز لم يكن في السر .. فيديو

الفيسبوك ينهار في جميع أنحاء العالم .. صور

الخارجية الروسية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن قصف غزة.. وتثمن الجهود المصرية

تقرير أمريكي يكشف خداع كيم لـ ترامب واستمرار العمل بالمنشآت النووية

ريهام سعيد تنشر صورة لابنتها.. لن تصدقوا سنها

محمد يوسف يكشف عن مفاجأة بشأن رحيل وليد أزارو عن الأهلي

روسيا تخطط لبناء مشروع ضخم بحجم مساحة مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

فيديو

كواليس قفزة تامر حسني في فيلم البدلة.. فيديو
طرح برومو فيلم بوكيمون.. والعرض فى مايو المقبل
تامر حسني يكشف سبب مشاركة الشاب خالد في أغنية.. فيديو
تامر حسني يكشف سبب رفضه المشاركة في The Voice للكبار.. فيديو
محمد صلاح يكشف سر العلامة الإباحية فوق قميصه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟