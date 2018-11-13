تخصيص قاعة في متحف مركب خوفو لأدوات المرمم أحمد يوسف..صور

خصصت ادارة ترميم متحف مركب خوفو قاعة خاصة تضم مراحل عمل المرمم احمد يوسف الذى قام بتجميع وترميم المركب الاثرى،وذلك إرساءا لقوعد التوثيق الاثارى.



وافتتح الدكتور سعيد عبد الحميد مدير عام ترميم المتاحف الأثرية القاعة اليوم الإثنين بحضور الدكتورة اماني مدير عام الترميم والدكتورة ايمان نبيل وشعبان عبد المنعم مدير الترميم وسناء كبيرة امناء المتحف،مؤكدا أن إدارة المتحف تعاونت بكشل كبيرا لإخراج القاعة بهذا الشكل.



ووجه عبد الحميد الشكر لفريق العمل،والذي بذل حسب تأكيده جهدا كبيرا وغير عادي لصيانة المعروضات قبل العرض وعمل سيناريو رائع،مما كان له تأثير كبير في جذب السائحين لتفقد القاعة وما فيها من معروضات.



وأكد علي دور المرمم الراحل أحمد يوسف،مشيرا إلي أن كل المرممين يتخذونه مثالا يتعلمون منه أصول المهنة،والتي طبقها بشكل جيد وإحترافي في إستخراج وترميم المركب،مشددا علي أهمية دور التوثيق في حفظ الأثار والترميم.