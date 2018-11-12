ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

أنغام تكشف حقيقة زواجها السري.. فيديو

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:50 م
صدى البلد
سعيد فراج
علقت النجمة أنغام خلال حلقتها الليلة مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" المذاع عبر قناة mbc الفضائية، على سابقة زواجها من النجم أحمد عز قبل سنوات، بموجب عقد زواج شرعي.

وردت أنغام على تساؤل وفاء الكيلاني حول عدد زيجاتها، فأجابت أنغام 3، لترد وفاء قائلة: "ده المُعلن لكن فيه واحد في السر"، لتصحح أنغام المعلومة بأن زواجها من أحمد عز لم يكن سرا، فأهلها وأصدقاؤها كانوا على علم بالزواج لكنها فضلت ألا تعلن عنه للجمهور.

وأشارت إلى أنه بعد الحديث عن زواجها من أحمد عز في الصحافة والإعلام ظن البعض أنه زواج سري لكنها كانت فقط تحب ألا يعلمه الجمهور.



loading...

ترشيحاتنا

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

سعر خيالي لفستان نجوى كرم في النسخة الجديدة من أراب جوت تالنت ..صور

السلطات الإثيوبية تعتقل مسئولين عسكريين بإحدى شركات بناء سد النهضة

تامر حبيب: عمرو دياب يقع في غرام دينا الشربيني .. فيديو

سيد معوض: ما حدث من بعض لاعبي الأهلي عقب هزيمة الوداد يشرح الكثير

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

الوزير اليهودي في الحكومة التونسية يرد على اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

ريهام سعيد تنشر صورة لابنتها.. لن تصدقوا سنها

عندما صرخت هند رستم «يا مصيبتي» على باب العقاد.. مشاهد من لقاء ملكة الإغراء وعملاق الأدب وقصة رقم 13

التموين : لم نحذف أي مواطن بسبب دخله

«صدى البلد» ينفرد بنشر حركة تنقلات عدد من القيادات التنفيذية بالجيزة

14 شخصا يقتحمون منزلا بـ لودر وسيارتين ويختطفون صاحبه بـ طوخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

فيديو

بعد نجاح عيش بشوقك.. تامر حسنى: مكنش ينفع أعمل حاجة عادية.. فيديو
تامر حسني: أرقام نجاح ألبوم عيش بشوقك فاجأتني.. فيديو
تامر حسني عن إنتاجه وتصويره لألبومه الأخير: أنا مجنون .. فيديو
فساد المحليات وصل للركب.. متحدث النواب يكشف سبب إطلاق رئيس المجلس هذا التصريح
شروط وموعد التقديم على وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟