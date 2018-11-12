أنغام تكشف حقيقة زواجها السري.. فيديو

علقت النجمة أنغام خلال حلقتها الليلة مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف" المذاع عبر قناة mbc الفضائية، على سابقة زواجها من النجم أحمد عز قبل سنوات، بموجب عقد زواج شرعي.



وردت أنغام على تساؤل وفاء الكيلاني حول عدد زيجاتها، فأجابت أنغام 3، لترد وفاء قائلة: "ده المُعلن لكن فيه واحد في السر"، لتصحح أنغام المعلومة بأن زواجها من أحمد عز لم يكن سرا، فأهلها وأصدقاؤها كانوا على علم بالزواج لكنها فضلت ألا تعلن عنه للجمهور.



وأشارت إلى أنه بعد الحديث عن زواجها من أحمد عز في الصحافة والإعلام ظن البعض أنه زواج سري لكنها كانت فقط تحب ألا يعلمه الجمهور.







