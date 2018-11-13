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تعليم

انتخاب أمناء لجان اتحاد الطلاب بالكليات.. اليوم

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:52 ص
صورة أرشيفية للإنتخابات
صورة أرشيفية للإنتخابات
عمرو ممدوح
ينتخب اليوم الثلاثاء، أعضاء الاتحادات الطلابية الجدد، أمناء وأمناء مساعدين لجان الاتحادات الطلابية بالكليات، بينما يتم انتخاب رؤساء الاتحادات، ونوابهم بكليات الجامعة غدا الأربعاء ١٤ نوفمبر.

وتختتم انتخابات الاتحادات الطلابية، يوم الخميس 15 نوفمبر، حيث يتم انتخاب أمناء وأمناء مساعدين اللجان العليا لاتحاد طلاب الجامعة، وكذلك اختيار رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وأجريت أمس الاثنين، إعادة لانتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات، التي لم يكتمل فيها النصاب القانوني الذي نصت عليه اللائحة الطلابية، وهو الأغلبية المطلقة ممن لهم حق الانتخاب، وذلك بعد إجراء الجولة الأولى للانتخابات بالجامعات يوم الأحد الماضي، والتي شهدت ضعف في الإقبال.
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