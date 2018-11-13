التموين والنواب يدرسان زيادة قيمة رغيف الخبز في فارق النقاط

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مجلس النواب، زيادة قيمة رغيف الخبز في فارق النقاط إلى حدود 50 قرشا تقريبا وتحويل صرفها إلى نقدا بدلا من السلع في منظومة السلع التموينية، حسب تصريحات لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي.



وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تتجه للحفاظ على أموال الدولة من الهدر من خلال تحفيز المواطنين على استهلاك ما يلزمهم فقط من الخبز والحصول على باقي حصصهم من دعم الخبز في صورة النقود.



وتبلغ فاتورة دعم الخبز على عاتق موازنة الدولة نحو 45 مليار جنيه.. بواقع 65 قرشا تكلفة إنتاج الرغيف الواحد.. ويشتريه المواطن بـ 5 قروش.



وتتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تحفيز المواطن على خفض استهلاك حصته من الخبز واستبدالها بالنقود إلى تقليص فاتورة دعم الخبز في إطار برنامج إعادة هيكلة الدعم الذي تطبقه الدولة لاستهداف المستحقين والأولى بالرعاية.