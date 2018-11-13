ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التموين والنواب يدرسان زيادة قيمة رغيف الخبز في فارق النقاط

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:51 ص
صدى البلد
محمد صبيح
تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية، مع مجلس النواب، زيادة قيمة رغيف الخبز في فارق النقاط إلى حدود 50 قرشا تقريبا وتحويل صرفها إلى نقدا بدلا من السلع في منظومة السلع التموينية، حسب تصريحات لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تتجه للحفاظ على أموال الدولة من الهدر من خلال تحفيز المواطنين على استهلاك ما يلزمهم فقط من الخبز والحصول على باقي حصصهم من دعم الخبز في صورة النقود.

وتبلغ فاتورة دعم الخبز على عاتق موازنة الدولة نحو 45 مليار جنيه.. بواقع 65 قرشا تكلفة إنتاج الرغيف الواحد.. ويشتريه المواطن بـ 5 قروش.

وتتجه وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تحفيز المواطن على خفض استهلاك حصته من الخبز واستبدالها بالنقود إلى تقليص فاتورة دعم الخبز في إطار برنامج إعادة هيكلة الدعم الذي تطبقه الدولة لاستهداف المستحقين والأولى بالرعاية.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد .. لحظة قصف طيران الاحتلال مقر قناة الأقصى في غزة

عدلي القيعي: ما فعله أزارو يؤلمنا.. وأثر علينا في رادس

لقطات جديدة لاستهداف حافلة الجنود الإسرائيلية

مصرع شاب في حفرة أثرية.. ولجنة هندسية: استمرار البحث عن الجثة يهدد حياة سكان العقار

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث مروع على صحراوي الإسكندرية

الفيسبوك ينهار في جميع أنحاء العالم .. صور

الموسيقيين: نرفض ما يقدمه حمو بيكا.. والمطرب يرد: بتاخدوا فلوس مني ليه

البرلمان يرد على النائبة الكويتية التي أساءت لوزيرة الهجرة

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس الشتاء.. الأربعاء والخميس موجة طقس غير مستقرة

حكاية تي شيرت محمد صلاح المثير للجدل

مفاجأة .. السبكي ينفي التعاقد مع حمو بيكا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

فيديو

كواليس قفزة تامر حسني في فيلم البدلة.. فيديو
طرح برومو فيلم بوكيمون.. والعرض فى مايو المقبل
تامر حسني يكشف سبب مشاركة الشاب خالد في أغنية.. فيديو
تامر حسني يكشف سبب رفضه المشاركة في The Voice للكبار.. فيديو
محمد صلاح يكشف سر العلامة الإباحية فوق قميصه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟