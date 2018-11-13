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الموسيقيين: نرفض ما يقدمه حمو بيكا.. والمطرب يرد: بتاخدوا فلوس مني ليه

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:12 ص
حمو بيكا وهاني شاكر
حمو بيكا وهاني شاكر
حسام الحارتي
شهدت الفترة الماضية ظهور المطرب الشعبي محمد محمود الشهير بـ "حمو بيكا"، والذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين ، وشهود هجوما عنيفا من جانب المسؤولين ، وبعض المواطنين تحت عنوان "هنضيع الفن".

واعترضت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، علي ظهر المطرب الشعبي حمو بيكا، بالاضافة إلى أنه لا تؤمن بظهور هذا النوع من الفن الذي يقضي على الثقافة المصرية.

وعلي صعيد أخر، أكد ياسر أبو جيكا مدير أعمال المطرب حمو بيكا في تصريحات هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " ، أنه يقوم بتسديد الرسوم كاملة للمهن الموسيقية قبل إقامة أي حفل غنائي قائلا " بندفع الف ، والفين و3 وفي الأخر مش معترفين بينا ازاي".

وعرض الإعلامي محمد الباز أثناء تقديم برنامجه " 90 دقيقة " ، المذاع عبر فضائية "المحور" ، بعض لقطات التي تظهر وصلات المهن الموسيقية ، لتحصيل رسوم الحفلات التي يقوم بها المطرب الشعبى " حمو بيكا "، وكان آخرها إلغاء حفله الأخير بادعاء وجود بعض حالات التحرش ،والذي أكد مدير اعماله ان سبب إلغاء الحفل هو عدم وجود تأمين كافي لذلك تم إلغاء الحفل.

تعجب الكثيريون الأن من الهجوم الحاد الذي يقام ضد المطرب الشعبى حمو بيكا ، ومواقف المهن الموسيقية المتناقضة التي تبرز راي معين من جهة أخرى تقوم بتحصيل رسوم الحفلات الخاصة به.
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