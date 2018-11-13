الموسيقيين: نرفض ما يقدمه حمو بيكا.. والمطرب يرد: بتاخدوا فلوس مني ليه

شهدت الفترة الماضية ظهور المطرب الشعبي محمد محمود الشهير بـ "حمو بيكا"، والذي أثار جدلا واسعا بين المواطنين ، وشهود هجوما عنيفا من جانب المسؤولين ، وبعض المواطنين تحت عنوان "هنضيع الفن".





واعترضت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، علي ظهر المطرب الشعبي حمو بيكا، بالاضافة إلى أنه لا تؤمن بظهور هذا النوع من الفن الذي يقضي على الثقافة المصرية.





وعلي صعيد أخر، أكد ياسر أبو جيكا مدير أعمال المطرب حمو بيكا في تصريحات هاتفية لبرنامج " 90 دقيقة " ، أنه يقوم بتسديد الرسوم كاملة للمهن الموسيقية قبل إقامة أي حفل غنائي قائلا " بندفع الف ، والفين و3 وفي الأخر مش معترفين بينا ازاي".



