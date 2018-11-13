تكريم رموز جمعية كتاب ونقاد السينما.. اليوم

تكرم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير اباظة الكاتب الصحفى قدرى الحجار نائب رئيس المهرجان اليوم.



الاحتفالية تقام داخل المجلس الأعلى للثقافة، بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيس الجمعية على يد الكاتب الراحل كمال الملاخ في أكتوبرمن عام 1973.



وسيقيم مجلس الإدارة حفلًا لتكريم رموز الجمعية ورؤسائها السابقين، ورؤساء مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط السابقين، وعدد من رموز الجمعية من أعضائها، كما يتم خلال الحفل تكريم النقاد والصحفيين الذين شاركوا فى دورته الرابعة والثلاثين التى أقيمت خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر الماضى بمنحهم شهادات تقدير.

