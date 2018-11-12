الأرصاد الجوية: انخفاض درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستنخفض بداية من الأسبوع المقبل، وستصل لـ23 درجة مئوية.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم " القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر شاشة " اليوم"، أن فصل الشتاء سيكون مثل العام الماضي، وسقوط الأمطار سيكون بداية من يناير .



وشدد عبدالعال على أن 6 أكتوبر والتجمع الخامس والسواحل الشمالية، ستشهد هذا العام هطول ثلوج.

