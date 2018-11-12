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هيئة الأرصاد الجوية: تغيرات مناخية ضربت العالم بما فيه مصر

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:47 م
أحمد عبدالعال
أحمد عبدالعال
حسام الحارتي
قال أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تغيرات مناخية أثرت على العالم، بما فيه مصر، موضحا أن عاصفة ثلجية لم تحدث من قبل ضربت أوروبا، وهذا تغير مناخي واضح.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم " القاهرة اليوم"، الذي يبث عبر شاشة " اليوم"، أن الربيع والخريف يشهدان عدم استقرار في الأحوال الجوية.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار التي تصل حد السيول تكون في فصل الخريف، بسبب وجود منخفض في السودان، ويسبب حالة من عدم الاستقرار.
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