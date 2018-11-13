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فن

استكمال تصوير الجزء الثاني من أبو العروسة بالمدينة

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
صدى البلد
أحمد إبراهيم
قرر المخرج كمال منصور استكمال تصوير الجزء الثانى من مسلسل "ابو العروسة" وذلك بمدينة الانتاج الاعلامى اليوم.

كانت أحداث الجزء الأول من المسلسل قد تناولت المشكلات داخل الأسرة المصرية بين الآباء والأبناء، نظرًا لاختلاف الأجيال والتطور الكبير الذي طرأ على المجتمع، ويركز العمل على الطبقة المتوسطة والتحولات التي أصابتها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.

"أبو العروسة" من تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.
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