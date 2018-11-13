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عبد القوي:عقوبة الحبس أهم الاعتراضات على القانون الحالي للجمعيات الأهلية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:08 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن القانون الجديد يهدف لغلق الجمعيات الأهلية غير العاملة.

وأضاف "عبدالقوى" خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"، أن عقوبة الحبس هى أهم الإعتراضات على القانون الحالى".

وذكر أن عقوبات السجن في القانون الجمعيات الأهلية ليست في محلها، ويجب أن نكتفي بالغرامات فقط، والقانون جعلنا نقلق على العمل الأهلي بسبب التشدد في العقوبات، مشيرًا إلى أن قانون الجمعيات الماضي كان يحظر على المنظمات ممارسة العمل النقابي أو الحزبي.
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