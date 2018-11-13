ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

المرور: القيادة الآمنة تحمي حياة المواطنين على الطرق

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 08:01 ص
الشبورة علي الطرق
الشبورة علي الطرق الرئيسية
أحمد مهدي
جددت وزارة الداخلية، دعواتها لقائدي المركبات بضرورة القيادة الآمنة علي الطرق والمحاور الرئيسية، في إطار الحفاظ علي أرواحهم، والتي تبين ان أبرز حوادث الطرق ناتجة عن السرعات الزائدة والقيادة تحت تأثير المخدر وعدم الالتزام بقواعد القيادة.

فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تفقد الطرق والمحاور الرئيسية بصورة مستمرة على مدار الـ 24 ساعة، للوقوف على الحالة الجوية، مع متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية بتحذيرات الشبورة أو سقوط الأمطار، بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة وضع حلول لكل المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية في الشارع.

وأشارت مصادر أمنية بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إلى المتابعة المستمرة من قبل كاميرات المراقبة وتلقي بلاغات الإغاثة وإخطارات الحوادث على الطرق الصحراوية والسريعة للتدخل بصورة سريعة، وذلك بتوجيهات اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.

قالت المصادر إن اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وجه باستمرار شن حملات مرورية وأمنية بصورة مستمرة على الطرق الصحراوية لفرض سيطرة أمنية والتقليل والحد من الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك من خلال شن حملات ضبط السرعات القانونية والكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، لاسيما حملات ضبط السيارات نصف النقل حال تحميل ركاب بالصندوق الخلفي.

كما تدفع الإدارة بصورة دورية بأقوال متحركة وسيارات الإغاثة إلى الطريق الدائري الإقليمي لفرض السيطرة الأمنية، مع نشر خدمات مرورية على البوابات الرئيسية للطرق الصحراوية لإغلاقها حال انخفاض الرؤية وظهور الشبورة المائية حفاظا على أرواح المواطنين.

وجاء بيان الإدارة بتجديد الدعوات لقائدي المركبات بالالتزام بالإرشادات الهامة للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية أثناء الطقس السيئ، وجاء على رأسها ضرورة إضاءة أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض حال الدخول في الشبورة، لا سيما استخدام أنوار الانتظار وعدم إغلاق زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها وتقليل السرعات في حدود الرؤية، وليس في حدود السرعات القانونية واستعمال مساحة المطر واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة وعدم التوقف في مناطق الشبورة لأي سبب، كما يتوجب مضاعفة مسافة الأمان والسير في منتصف الطريق بالاسترشاد بالخطوط البيضاء، وعدم التخطي الخاطئ للسيارة الأمامية.

وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية تنفيذ تعليمات رجال المرور حفاظا على حياتهم، والاتصال على رقم 01221110000 "الإغاثة المرورية" حال وجود أعطال أو حوادث.
loading...

ترشيحاتنا

الخطيب بائع العرقسوس: بتحرج من منظري أمام الأئمة

محمود فتح الله: الزمالك بطل الدوري هذا الموسم.. وسأتنازل عن 50% من مستحقاتي لديه.. فيديو

ملامح الحمل تظهر على نانسي عجرم في آخر حفلاتها.. صور

مشروع لإغراق الصحراء بالمياه لإنقاذ الأرض

كوب من هذا المشروب يوميا يمنع تراكم الرواسب المعدنية في المفاصل

هذا الحليب أفضل بـ 10 أضعاف من الأنواع الأخرى

صرف 88 ألف جنيه إعانات طوارئ لـ 98 عاملا مضارا بسيناء وأسوان

منسق مشروع بركة غليون: طرح منتجات المشروع بالأسواق خلال أسابيع

مباحث الدقهلية تكشف لغز اختفاء عروس قبل زفافها بأيام

العثور على موقع أثري في الصين من العصر البرونزي

نبيلة مكرم تكشف آخر تطورات واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت

حمو بيكا: السبكي قال لي هحل لك مشكلتك مع المصنفات والاتفاق اتغير

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم وغدا بالقاهرة والمحافظات ..فيديو
مليون ونصف مشاهدة لـ إحساسي محمد رشاد
في أولى حلقات برنامجها.. إسعاد يونس ترقص على أنغام عيش بشوقك لـ تامر حسني
شاهد.. كواليس تصوير أغنية ناسيني ليه لـ تامر حسني تعرض لأول مرة
تامر حسني: كفاياك أعذار مش شبه شخصيتي.. وكل لما أسمعها لحد يتأثر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟