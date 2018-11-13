المرور: القيادة الآمنة تحمي حياة المواطنين على الطرق

جددت وزارة الداخلية، دعواتها لقائدي المركبات بضرورة القيادة الآمنة علي الطرق والمحاور الرئيسية، في إطار الحفاظ علي أرواحهم، والتي تبين ان أبرز حوادث الطرق ناتجة عن السرعات الزائدة والقيادة تحت تأثير المخدر وعدم الالتزام بقواعد القيادة.



فيما أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تفقد الطرق والمحاور الرئيسية بصورة مستمرة على مدار الـ 24 ساعة، للوقوف على الحالة الجوية، مع متابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية بتحذيرات الشبورة أو سقوط الأمطار، بتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بضرورة وضع حلول لكل المشكلات المتعلقة بالقضايا المرورية في الشارع.



وأشارت مصادر أمنية بغرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إلى المتابعة المستمرة من قبل كاميرات المراقبة وتلقي بلاغات الإغاثة وإخطارات الحوادث على الطرق الصحراوية والسريعة للتدخل بصورة سريعة، وذلك بتوجيهات اللواء علاء الدجوي، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة.



قالت المصادر إن اللواء عصام شادي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، وجه باستمرار شن حملات مرورية وأمنية بصورة مستمرة على الطرق الصحراوية لفرض سيطرة أمنية والتقليل والحد من الحوادث حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك من خلال شن حملات ضبط السرعات القانونية والكشف عن قائدي المركبات تحت تأثير المخدر، لاسيما حملات ضبط السيارات نصف النقل حال تحميل ركاب بالصندوق الخلفي.



كما تدفع الإدارة بصورة دورية بأقوال متحركة وسيارات الإغاثة إلى الطريق الدائري الإقليمي لفرض السيطرة الأمنية، مع نشر خدمات مرورية على البوابات الرئيسية للطرق الصحراوية لإغلاقها حال انخفاض الرؤية وظهور الشبورة المائية حفاظا على أرواح المواطنين.



وجاء بيان الإدارة بتجديد الدعوات لقائدي المركبات بالالتزام بالإرشادات الهامة للقيادة الآمنة على الطرق والمحاور الرئيسية أثناء الطقس السيئ، وجاء على رأسها ضرورة إضاءة أنوار السيارة بحيث يكون النور الأمامي في الوضع المنخفض حال الدخول في الشبورة، لا سيما استخدام أنوار الانتظار وعدم إغلاق زجاج السيارة لمنع تكثف الماء بداخلها وتقليل السرعات في حدود الرؤية، وليس في حدود السرعات القانونية واستعمال مساحة المطر واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة وعدم التوقف في مناطق الشبورة لأي سبب، كما يتوجب مضاعفة مسافة الأمان والسير في منتصف الطريق بالاسترشاد بالخطوط البيضاء، وعدم التخطي الخاطئ للسيارة الأمامية.



وتناشد الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات على الطرق والمحاور الرئيسية تنفيذ تعليمات رجال المرور حفاظا على حياتهم، والاتصال على رقم 01221110000 "الإغاثة المرورية" حال وجود أعطال أو حوادث.