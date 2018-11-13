مليون ونصف مشاهدة لـ إحساسي محمد رشاد

حقق المطرب محمد رشاد مليون ونصف مشاهدة بأحدث أغانيه التي حملت عنوان "إحساسي" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحها بأيام قليلة.



"إحساسي" من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوي ومن توزيع عمر إسماعيل.



يعكف رشاد حاليًا على التحضير لألبومه الجديد المقرر أن يطرحه خلال الفترة المقبلة، كما يستعد لإحياء مجموعة من الحفلات سيعلن عنها عقب التعاقد عليها بشكل رسمي.

