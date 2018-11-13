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حوادث

استكمال محاكمة المتهمين في أحداث عنف الجيزة .. اليوم

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:00 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
أحمد مهدي
تواصل محكمة جنايات القاهره، اليوم المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، إعادة محاكمة متهمين فى "أحداث عنف الجيزة".

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمرانى وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى بسكرتارية عمر عاشور.

كانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة والتجمهر وتعطيل المواصلات العامة.
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