شاهد.. ماجدة الرومي تُقبل علم مصر في الأوبرا

أختتمت النجمة ماجدة الرومي فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية مساء اليوم الأثنين، بحفل غنائي كبير على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وسط حشد جماهيرى ضخم.



وحرصت ماجدة الرومي على تقبيل العلم المصري أمام جمهورها في المسرح الكبير بالأوبرا المصرية، لتحظى بتصفيق حار من الجمهور وتتعالى الصيحات والصافرات، في أجواء من الحب بين النجمة الكبيرة وجمهورها.



وتواصلت ماجدة الرومى مع جمهورها مرحبة بالجميع وأعلنت سعادتها بإحياء حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية وتواجدها على أرض مصر عاصمة التاريخ والحضارة مستعرضة بعض الشخصيات الفنية الخالدة باعتبارهم مثلها العليا، كما روت جزء من ذكريات طفولتها وأحلامها بالسطوع فى سماء الإبداع ثم تقدمت بالتحية لجيش مصر ووصفته بخط الدفاع الأول عن الكرامة العربية مؤكدة المكانة المتميزة للشعب المصرى فى وجدانها مرددة بحبك يا مصر.



وعلى مدار ما يزيد عن الساعة والنصف ارتفع صوتها الحالم حيث صحبت الجميع فى رحلة إلى عالم الطرب الساحر وتغنت بمصاحبة اوركسترا الاتحاد الفلهارمونى بقيادة المايسترو نادر عباسى بعدد من روائعها الخاصة كان منها عم يسألونى، عيناك، العالم لنا، لون الحب، اسمع قلبى، غنى للحب، متى يأتى السماء، مطرحك قلبى، لا تسألى، اعتزلت الغرام، كلمات، مفترق الطرق الى جانب حى على الفلاح واحلف بسماها التى انهت بها تجلياتها الفنية.