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حوادث

محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة لاتهامه بتعذيب مواطن.. اليوم

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية
اسلام مقلد
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة "تامر. ف" و4 أمناء شرطة لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت.

وأمر المستشار عبدالرحمن شتلة المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية في وقت سابق، بإحالة المتهمين لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم.

نسبت نيابة غرب القاهرة الكلية، للمتهمين اتهامات باستعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محضر رسمي.

كانت قوة أمنية بقسم شرطة حدائق القبة ألقت القبض على المجني عليه أحمد السيد عيد (28 سنة، سائق تروسيكل) في أول يوليو الماضي، لاتهامه بسرقة مكتب محاماة.

وكشفت تحقيقات النيابة تعرض المتهم للتعذيب حتى الموت داخل القسم ثم نقله أفراد الشرطة لمستشفى الزيتون، الذي أكد تعرض المحتجز للضرب.

وأحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات بعد ورود تقرير الطب الشرعي والتحريات وسماع شهادة الشهود من المحتجزين.
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