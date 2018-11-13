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اكتشف قائمة الأطعمة والمشروبات التى تؤثر سلبا على فاعلية هذه الأدوية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يقع الكثير من الأشخاص فى خطأ كبير وهو أخذ الدواء مباشرة بعد تناول بعض الأطعمة والمشروبات التى تؤثر سلبا على فاعلية الأدوية ولا تعطى النتائج المرجة بالشفاء.

كشف الدكتور مصعب إبراهيم " طبيب الجهاز الهضمى والكبد " عن أهم الأطعمة والمشروبات التي تؤثر سلبا على فاعلية الأدوية وهى عبارة عن الأتي :

**المشروبات الغازية (الكولا ...الخ) تزيد من تركيز انتصاص مسكنات الالم في الدم مما يؤدي لاثار سالبه واحيانا قاتلة

** مشتقات الالبان تقلل من امتصاص المضادات الحيوية وتقلل من اثرها العلاجي

**ادوية الضغط مثل الكابتوبريل عندما تتناول الموز بعدها فهذا يؤدي لارتفاع البوتاسيوم الذي قد يؤدي لنوبات من عدم انتظام ضربات القلب .

** القريب فروت يقلل من امتصاص ادوية الكولسترول وبالتالي يقلل اثرها

و ينصح " إبراهيم " بعمل فاصل بين هذه الادوية وهذه الاطعمة لمدة ساعات عديدة .
اكتشف قائمة الأطعمة والمشروبات التى تؤثر سلبا على فاعلية هذه الأدوية
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