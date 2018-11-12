أحمد موسى يكشف تفاصيل حواره مع الإرهابي الذي طعن نجيب محفوظ

كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل حواره مع الإرهابي الذي طعن الأديب العالمي نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل في الآداب.





وأضاف "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أنه قابل الإرهابي محمد ناجي الذي قام بطعن الأديب نجيب محفوظ، خلال تلقيه العلاج في مستشفى القصر العيني في المكان المخصص للمسجونين.





وأشار إلى أنه تحدث مع الإرهابي محمد ناجي، وسأله هل يعرف الأديب نجيب محفوظ، أو قام بقراءة رواية أولاد حارتنا، أجاب بالنفي.





وقال إن الإرهابي محمد ناجي كشف أنه تم تكليفه بطعن نجيب محفوظ بالسكين في رقبته، ولكن نجا منها الأديب العالمي.