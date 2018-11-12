ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل حواره مع الإرهابي الذي طعن نجيب محفوظ

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:49 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل حواره مع الإرهابي الذي طعن الأديب العالمي نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل في الآداب.

وأضاف "موسى"، خلال برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أنه قابل الإرهابي محمد ناجي الذي قام بطعن الأديب نجيب محفوظ، خلال تلقيه العلاج في مستشفى القصر العيني في المكان المخصص للمسجونين.

وأشار إلى أنه تحدث مع الإرهابي محمد ناجي، وسأله هل يعرف الأديب نجيب محفوظ، أو قام بقراءة رواية أولاد حارتنا، أجاب بالنفي.

وقال إن الإرهابي محمد ناجي كشف أنه تم تكليفه بطعن نجيب محفوظ بالسكين في رقبته، ولكن نجا منها الأديب العالمي.

loading...

ترشيحاتنا

كريم محمود عبد العزيز يحيى ذكرى وفاة والده: ادعوا له

عندما صرخت هند رستم «يا مصيبتي» على باب العقاد.. مشاهد من لقاء ملكة الإغراء وعملاق الأدب وقصة رقم 13

حكاية تي شيرت محمد صلاح المثير للجدل

الأرصاد تنصح بارتداء ملابس الشتاء.. الأربعاء والخميس موجة طقس غير مستقرة

الجيش الفرنسي يسخر من دونالد ترامب

لحظة إطلاق عشرات الصواريخ من غزة تجاه المستوطنات الإسرائيلية.. فيديو

الزمالك يبدأ أولى خطوات ضم نجم المقاصة قبل الأهلي

محمد صلاح يصل القاهرة لمشاركة المنتخب في مباراة تونس..فيديو

ريهام سعيد تنشر صورة لابنتها.. لن تصدقوا سنها

داعش الإرهابي يعلن مسئوليته عن تفجير كابول

أنغام: زواجي من أحمد عز لم يكن في السر .. فيديو

على جرس الفسحة.. قاتل من فناء المدرسة.. دماء إسلام تمتزج برمال فناء المدرسة الثانوي.. طالب يبتز أهل زميلته بمقطع فيديو لغرض الزواج منها.. وآخر يستدرج صديقه للإجهاز عليه وسرقة هاتفه وأمواله

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

فيديو

بعد نجاح عيش بشوقك.. تامر حسنى: مكنش ينفع أعمل حاجة عادية.. فيديو
تامر حسني: أرقام نجاح ألبوم عيش بشوقك فاجأتني.. فيديو
تامر حسني عن إنتاجه وتصويره لألبومه الأخير: أنا مجنون .. فيديو
فساد المحليات وصل للركب.. متحدث النواب يكشف سبب إطلاق رئيس المجلس هذا التصريح
شروط وموعد التقديم على وحدات الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟