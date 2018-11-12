هاني شاكر بعد حذف صور خطوبة ابنه: فيه ناس قليلة الأدب ..فيديو

علّق المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، على قيامه بحذف جميع الصور التي نشرها من خلال حسابه الخاص على موقع "إنستجرام" الخاصة بحفل خطوبة ابنه شريف على فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بعد ساعات من نشرها، قائلا: «للأسف فيه ناس شغلها الشاغل إزاي تقل أدبها، وفيه حالة من الغل وطولة اللسان».





وأضاف "شاكر"، خلال تصريحات تلفزيونية، «هناك ناس مهمتها التطاول مضايقة الناس»، مشيرا إلي أن هناك أشخاصًا علي مواقع التواصل الاجتماعي تحكم علي البشر من وجهة نظرها دون الاستماع للرأي الآخر.





وتابع: «بلاقي ناس بتشمت في الجواز والمرض والموت ودا شيء محزن جدا»، متابعا: «بعد كدا استعينوا علي قضاء حوائجكم بالكتمان دا أحسن حاجه».