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تعليم

تفاصيل إعادة انتخابات طلاب جامعة عين شمس

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:42 م
أرشيفية
أرشيفية
عمرو ممدوح
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات اتحاد طلاب جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة، عن اكتمال النصاب القانوني في انتخابات الإعادة بكلية الهندسة. 

واكتمل النصاب القانوني بالفرقة الأولي لكلية الزراعة، أما الفرقة الثانية فلم يكتمل النصاب القانوني بها، وأصدرت السلطة المختصة قرار تعيين طلاب ممثلين للجان الاتحاد.

واكتمل النصاب القانوني في انتخابات الجولة الأولى بالفرقة الثانية والرابعة بكلية التمريض، أما الفرقتين الأولى والثالثة، فسيتم إعادة الانتخابات بهما.

وأصدرت السلطة المختصة قرار تعيين طلاب ممثلين للجان الاتحاد بكلية الحقوق، لعدم اكتمال النصاب القانوني لانتخابات الإعادة.
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