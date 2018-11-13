والد العروس السورية المنتحرة يتعهد أمام النيابة بالحضور فور طلبه

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الاول لنيابات اكتوبر انه فور تلقي قسم شرطة اكتوبر اول بلاغا بسقوط ربة منزل من علو ومصرعها انتقلت قوة امنية لفحص الحادث وبيان حقيقة الواقعة، وتبين من الفحص ان المتوفية سقطت من الطابق الخامس لتصاب بعدة كسور وكدمات بانحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالجمجمة ولفظت انفاسها الاخيرة قبل نقلها للمستشفى.



اضافت التحقيقات ان المتوفية تبلغ من العمر قرابة 18 عاما سورية الجنسية تزوجت حديثا منذ قرابة 8 أشهر وتقيم برفقة حماتها بعد سفر زوجها للعمل بدولة الامارات، واعتادت زيارة اسرتها المقيمة بذات الحي علي مقربة من منزل حماتها الا اتها تأخرت أمس عن موعد زيارتها ما دفع والدها لعتابها علي تأخرها والتشاجر معها ثم قام بصفعها علي وجهها ما اصابها بحالة من البكاء الهيستيري واسرعت نحو نافذة الشقة والقت بنفسها من الطابق الخامس لتسقط جثة هامدة.



وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة العروس المنتحرة لتحديد اسباب الوفاة وأخذت تعهد علي الاب بالحضور الي النيابة فور طلبه.