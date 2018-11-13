ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

والد العروس السورية المنتحرة يتعهد أمام النيابة بالحضور فور طلبه

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بإشراف المستشار مدحت مكي المحامي العام الاول لنيابات اكتوبر انه فور تلقي قسم شرطة اكتوبر اول بلاغا بسقوط ربة منزل من علو ومصرعها انتقلت قوة امنية لفحص الحادث وبيان حقيقة الواقعة، وتبين من الفحص ان المتوفية سقطت من الطابق الخامس لتصاب بعدة كسور وكدمات بانحاء متفرقة بالجسد وتهشم بالجمجمة ولفظت انفاسها الاخيرة قبل نقلها للمستشفى.

اضافت التحقيقات ان المتوفية تبلغ من العمر قرابة 18 عاما سورية الجنسية تزوجت حديثا منذ قرابة 8 أشهر وتقيم برفقة حماتها بعد سفر زوجها للعمل بدولة الامارات، واعتادت زيارة اسرتها المقيمة بذات الحي علي مقربة من منزل حماتها الا اتها تأخرت أمس عن موعد زيارتها ما دفع والدها لعتابها علي تأخرها والتشاجر معها ثم قام بصفعها علي وجهها ما اصابها بحالة من البكاء الهيستيري واسرعت نحو نافذة الشقة والقت بنفسها من الطابق الخامس لتسقط جثة هامدة.

وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح جثة العروس المنتحرة لتحديد اسباب الوفاة وأخذت تعهد علي الاب بالحضور الي النيابة فور طلبه.
loading...

ترشيحاتنا

ترامب يفجر أزمة في انتخابات ولاية فلوريدا

حمو بيكا: السبكي قال لي هحل لك مشكلتك مع المصنفات والاتفاق اتغير

وزنك زاد.. اتبعِ ريجيم لب عباد الشمس

حماس تضرب إسرائيل بـ400 صاروخ.. والاحتلال يعلن الاستنفار

آسف على محنتي.. آخر كلمة رددها طفل توفي بين ذراعي أمه بسبب السرطان.. صور

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

أنغام تكشف حقيقة زواجها السري.. فيديو

محمد صلاح يكشف سر العلامة الإباحية فوق قميصه.. فيديو

أسامة خليل يطالب إدارة الإسماعيلي باتباع نهج محمود الخطيب.. فيديو

سيلتا فيجو يطيح بمدربه بعد رباعية ريال مدريد

بأقل المكونات.. اجعلي حمامك معقما وبدون بقع صفراء

الموسيقيين: نرفض ما يقدمه حمو بيكا.. والمطرب يرد: بتاخدوا فلوس مني ليه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صاحب تمثال صلاح: أعمل بالنحت منذ 15 عاما

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

فيديو

في أولى حلقات برنامجها.. إسعاد يونس ترقص على أنغام عيش بشوقك لـ تامر حسني
شاهد.. كواليس تصوير أغنية ناسيني ليه لـ تامر حسني تعرض لأول مرة
تامر حسني: كفاياك أعذار مش شبه شخصيتي.. وكل لما أسمعها لحد يتأثر
إلغاء العرض الخاص لفيلم The Ballad of Buster Scruggs
تامر حسني: بنحضر لـ البدلة 2.. وإيرادات الفيلم مفاجأة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟