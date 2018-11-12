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أخبار البلد

مصادر: اتصالات مصرية لوقف التصعيد فى قطاع غزة

الإثنين 12/نوفمبر/2018 - 11:41 م
صدى البلد
محمد عبد المنعم
أكدت مصادر مطلعة قيام الأجهزة المعنية فى مصر بتكثيف اتصالاتها مع الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى لوقف التصعيد المتبادل بين الطرفين فى قطاع غزة، لا سيما فى ضوء قيام الجيش الإسرائيلي بتكثيف غاراته الجوية والقصف المدفعى للقطاع.

أكد مصدر سيادى رفيع المستوى أن مصر بدورها أبلغت السلطات الإسرائيلية بضرورة وقف عملياتها التصعيدية فى القطاع والالتزام بمسار التهدئة والتقدم المتحقق به خلال الفترة الماضية، كما أكد المصدر أيضًا أن هناك اتصالات تتم مع قيادات الفصائل الفلسطينية بالقطاع للإلتزام بضبط النفس وعدم الانزلاق إلى الصراع المسلح والعودة إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى للحفاظ على التهدئة بين كافة الأطراف.

وتتابع كافة أجهزة الدولة المصرية المعنية الأوضاع فى قطاع غزة عن كثب.
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