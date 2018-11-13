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رياضة

نجم منتخب المكسيك يعتزل كرة القدم

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
عمر برافو
عمر برافو
حسن العمدة
أعلن عمر برافو، اللاعب السابق للمنتخب المكسيكي، والهداف التاريخي لنادي شيفاز، اعتزال كرة القدم، اليوم الإثنين، في الثامنة والثلاثين من عمره.

وقال برافو: "أنهيت مسيرتي كلاعب. أعتقد أنه كان سباقًا يستحق العناء، به الكثير من النعم، الكثير من السعادة، والكثير من الحزن، لكن كل هذا انتهى".

ونظم برافو، إفطارًا جماعيًا لعائلته وزملائه السابقين، والمدربين السابقين صباح اليوم الإثنين، في إستاد جاليسكو غرب المكسيك، قبل أن يعلن في كلمة له اعتزال كرة القدم.
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