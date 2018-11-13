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توك شو

خبير أمني: لجوء الإرهابيين للعمليات يؤكد تراجعهم

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:43 ص
صدى البلد
قسم التوك شو
أشاد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، بجهود رجال وزارة الداخلية لإحباطهم عملية انتحارية على كمين بالعريش أمس، موضحًا أن الشرطة استطاعت التغلب على العمليات الإرهابية بالكمائن، حيث تشن القوات هجمات استباقية ضد تلك الجماعات الإرهابية.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "انفراد" مساء الإثنين، أن لجوء الإرهابيين للعمليات الإرهابية؛ يؤكد تراجعهم، بسبب البطولات التي تقوم بها قوات الأمن في سيناء.

وأكد أن عصب التنظيمات الإرهابية انهار بصورة كاملة، مشددًا على أنه سيتم القضاء على كل الجماعات الإرهابية بلا استثناء.
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