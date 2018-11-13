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رياضة

محمود فتح الله: أحمد سامي مدرب جيد وأضاف كثير للنجوم.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:15 ص
احمد سامي
احمد سامي
محمد رشاد
أشاد محمود فتح الله، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، بمديره الفني أحمد سامي، على ما قدمه مع الفريق خلال الفترة الماضية منذ توليه المسئولية.

وقال فتح الله في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "أحمد سامي مدرب ناجح جدًا لديه شخصية، ويجيد توعية اللاعبين فكره بشكل جيد".

وتابع: " سامي منذ توليه المسئولية يبذل مجهود كبير ويعمل على توعية اللاعبين أدوارهم جيدًا داخل الملعب وأضاف الكثير لفريق النجوم، كما أن الفوز يمنح اللاعبين ثقة كبيرة وهو ما اتضح آخر 3 مباريات للفريق.
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