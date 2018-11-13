شاهد.. كواليس تصوير أغنية ناسيني ليه لـ تامر حسني تعرض لأول مرة

عرضت الفنانة إسعاد يونس، لقطات تعرض لأول مرة عن كواليس تصوير اغنية «ناسيني ليه» من ألبوم الفنان تامر حسني الجديد، والتي تظهر حجم التعب والإرهاق التي يكون فيها فريق العمل لإنتاج العمل الفني في صورته النهائية.



وقال الفنان تامر حسني، :" إحنا تعبنا كتير عشان نصور معظم أغاني الألبوم، وقرار إنتاج الألبوم بالكامل وتصويره له علاقة بفكرة التغيير، وكافة المتواجدين في الوسط الفني رفضوا قراري هذا وقالوا لي أنت مجنون"، وتابع ساخرا :" أنا مجنون".



وأكمل:" العائد من قراري هذا لا يشترط أن يكون فوريا، والقرار كان عايز قلب ميت، وكان لازم أشوف العيوب بتاعتي عشان اغيرها، وقولت لنفسي انا مش عايز أعمل حاجة عادية".

