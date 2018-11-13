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حلمي الحديدي يكشف أسباب تأسيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:14 ص
الدكتور حلمي الحديدي
الدكتور حلمي الحديدي
حسام الحارتي
قال الدكتور حلمي الحديدي، وزير الصحة الأسبق، رئيس منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والإفريقية، إن منظمة تضامن الشعوب الآسيوية والأفريقية، تقوم على الإيمان بمبادئ متعددة، وهي أن مصر جزء من إفريقيا، ومن العالم الثالث، بالإضافة إلى إيمان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بقيمة الشعوب.

واضاف خلال لقائه ببرنامج " 90 دقيقة "، المذاع عبر فضائية " المحور " ، أنه بعد مؤتمر باندونج، وظهور دول عدم الانحياز؛ فكر الرئيس جمال عبد الناصر في إنشاء منظمة تحمل اسم منظمة الشعوب، موضحا أن الراحل كان يؤمن بأن الحكومة من غير شعب لا تساوي شيئا، والشعب هو السند الحقيقي للحكومات.

وأردف: "هذه المنظمة تم تأسيسها منذ 60 عاما، وهي أقدم المنظمات الشعبية في العالم، وساهمت في كل حركات التحرر الإفريقي ".
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