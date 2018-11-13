برلمانية تكشف سبب هجوم رئيس النواب على الوزراء والمحافظين

علقت النائبة سحر عتمان، عضو مجلس النواب، على هجوم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على الوزراء والمحافظين، قائلة إن الدكتور علي عبد العال يبذل مجهودات كبيرة في الداخل والخارج.



وأوضحت "عتمان"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "انفراد" مساء الإثنين، أننا نعيش حقبة زمنية تغير أساس المجتمع المصري بالكامل، وتبنيه من جديد.



وأشارت إلى أن النواب قدموا العديد من طلبات الإحاطة بسبب عدم حضور الوزراء الجلسات، وهذا لا يجوز في مجلس النواب.



وتابعت: "النواب يهتمون بالمواطن ومشكلاته، ويجب على الوزراء أن يلتزموا بحضور الجلسات".



