ترامب يفجر أزمة في انتخابات ولاية فلوريدا

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المسئولين في ولاية فلوريدا، إلى التخلي عن عملية إعادة فرز الأصوات، وإعلان فوز الجمهوريين، مشككا في نزاهة عملية فرز الأصوات، حيث يبدأ مسئولو الولاية إعادة فرز نحو 8 ملايين صوت، منذ الخميس.



وبحسب شبكة "اي بي سي" الأمريكية، فإن ترامب أكد وقوع عملية تلاعب في الأصوات بانتخابات عضو مجلس الشيوخ وحاكم الولاية، وأنه لا توجد عملية فرز نزيهة للأصوات.



وكانت السلطات في الولاية قد أمرت بإعادة فرز الأصوات في انتخابات عضو مجلس الشيوخ وحاكم الولاية، وسط اتهامات متبادلة بين المرشحين بالتزوير، حيث تبادل الجمهوريون وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب والديموقراطيون الاتهامات شأن نتائج الانتخابات.



وقال ترامب في وقت سابق إن ما يحدث في فلوريدا أمر مشين، وأضاف في تغريدة عبر "تويتر": "محاولة لسرقة اثنين من الانتخابات الكبيرة في فلوريدا .. نحن نراقب عن كثب".



وأكد ترامب أن المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ في فلوريدا ريك سكوت فاز بسهولة، وذلك رغم عدم الإعلان رسميا عن النتيجة، ومن المقرر أن تشهد الولاية فرزا جديدا للأصوات حيث أن الفارق بين ريك سكوت والسيناتور الديمقراطي المنتهية ولايته بيل نلسون ضئيل جدا ولم يتجاوز 0,18% حتى مساء الجمعة، أي أقل من 15 ألف صوت في ولاية تضم 21 مليون نسمة.



وتذكر تلك الواقعة بما حدث في الولاية نفسها عام 2000، عندما كان الفارق بين المرشحين الجمهوري للرئاسة جورج بوش الابن والديموقراطي آل جور لا يتجاوز بضعة أصوات، إلا أن المحكمة العليا أوفقت عملية الفرز وفاز بوش الابن على نظيره الديمقراطي في فلوريدا بـ537 صوتا، وفاز بالرئاسة.