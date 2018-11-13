باحث في الشأن الليبي يعلق على زيارة الرئيس السيسي إلى إيطاليا.. فيديو

علق كامل عبد الله، الباحث في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إيطاليا؛ للمشاركة في قمة "الملف الليبي"، قائلًا: "إن المؤتمر يهدف إلى تثبيت دعائم الاستقرار، والغرض الأساسي هو احتواء التوتر والنزاع القائم في ليبيا".



وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "انفراد" مساء الإثنين، أن القمة تهدف أيضًا إلى تعزيز الترتيبات الأمنية، واستكمال الإجراءات الاقتصادية التي بدأت في ليبيا، وتكريس وحشد الجهود الدولية.



ولفت الباحث في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى وجود حالة منافسة بين إيطاليا وفرنسا ظهرت فيما يتعلق بالملف الليبي، مؤكدًا أن هناك جدية من قبل إيطاليا تجاه هذا المؤتمر؛ لتلاشي الأخطاء التي وقعت فيها باريس.