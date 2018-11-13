ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

باحث في الشأن الليبي يعلق على زيارة الرئيس السيسي إلى إيطاليا.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:45 ص
كامل عبد الله
كامل عبد الله
محمد القاضي
علق كامل عبد الله، الباحث في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إيطاليا؛ للمشاركة في قمة "الملف الليبي"، قائلًا: "إن المؤتمر يهدف إلى تثبيت دعائم الاستقرار، والغرض الأساسي هو احتواء التوتر والنزاع القائم في ليبيا".

وأضاف "عبد الله"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "انفراد" مساء الإثنين، أن القمة تهدف أيضًا إلى تعزيز الترتيبات الأمنية، واستكمال الإجراءات الاقتصادية التي بدأت في ليبيا، وتكريس وحشد الجهود الدولية.

ولفت الباحث في الشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إلى وجود حالة منافسة بين إيطاليا وفرنسا ظهرت فيما يتعلق بالملف الليبي، مؤكدًا أن هناك جدية من قبل إيطاليا تجاه هذا المؤتمر؛ لتلاشي الأخطاء التي وقعت فيها باريس.
loading...

ترشيحاتنا

الموسيقيين: نرفض ما يقدمه حمو بيكا.. والمطرب يرد: بتاخدوا فلوس مني ليه

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

أول تعليق من حمو بيكا بعد الهجوم عليه

روسيا تخطط لبناء مشروع ضخم بحجم مساحة مصر

رد مفتي الجمهورية على المتشددين محرمي شراء حلوى المولد

البرلمان يرد على النائبة الكويتية التي أساءت لوزيرة الهجرة

ريهام سعيد ترتدي ملابس شعبان عبد الرحيم على الهواء.. فيديو

شاب متهور يقفز ببحيرة تماسيح .. فيديو

القبة الحديدية تفشل في مهمتها.. وصواريخ المقاومة تصيب أهدافا بإسرائيل.. فيديو

ترامب ينفذ قرارا اتخذه كارتر ضد إيران قبل 40 عاما

الوزير اليهودي في الحكومة التونسية يرد على اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل

تامر حسني: بنحضر لـ البدلة 2.. وإيرادات الفيلم مفاجأة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين زفاف ناعمة لشتاء بتوقيع اوسكار دي لارينتا.. صور

ولاء الكومي تتألق في حفل زفافها بتوقيع بهيج حسين

شاهد .. إطلالة هند صبري بجلسة تصوير الجونة

وزيرة الثقافة توزع جوائز مهرجان الموسيقى العربية .. صور

أول جلسة تصوير لـ هنا شيحة بعد زواجها.. صور

فيديو

تامر حسني: كفاياك أعذار مش شبه شخصيتي.. وكل لما أسمعها لحد يتأثر
إلغاء العرض الخاص لفيلم The Ballad of Buster Scruggs
تامر حسني: بنحضر لـ البدلة 2.. وإيرادات الفيلم مفاجأة.. فيديو
تامر حسني عن 100 وش: معنديش قواعد غناء لـ لون معين.. فيديو
كواليس قفزة تامر حسني في فيلم البدلة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟

هل تؤيد مقترح بإلزام المقبلين علي الزواج بحضور دورات تدريبية تأهيلية؟