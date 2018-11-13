عدوان جديد على قطاع غزة.. مقتل ضابط برتبة مقدم في جيش الاحتلال وإصابة آخر.. استهداف مبنى فضائية الأقصى.. والمقاومة تقصف المستوطنات الإسرائيلية

*استشهاد 7 فلسطينيين وإصابة 19 إسرائيليا ومقتل ضابط

* احتراق حافلة لجنود الاحتلال بصاروخ أطلقته المقاومة من قطاع غزة

* إسرائيل تقصف قناة الأقصى بــ6 صواريخ





يشهد قطاع غزة منذ الأحد، أحداثا متتابعة، واستهدافا من قبل طيران الاحتلال الإسرائيلي؛ وذلك عقب المحاولة التي قام بها مجموعة من رجال العمليات الخاصة في جيش الاحتلال داخل خان يونس بقطاع غزة، وتم إفشالها من قبل بعض أفراد المقاومة الفلسطينية؛ الأمر الذي أسفر عن استشهاد 7 أعضاء من المقاومة.





وقالت مصادر فلسطينية وفق ما نقلته فضائية "القدس" إن سيارة من نوع "فولكس فاجن" توقفت أمام منزل القائد في كتائب القسام نور بركة، الأحد، في منطقة بني سهيلا لعدة دقائق، الأمر الذي أثار الشبهات حولها، ودفع بالقيادي بركة بملاحقتها برفقة عدد من المقاومين.





وأوضحت المصادر أن المقاومين تمكّنوا من عرقلة طريق السيارة وإيقافها بالقرب من روضة السندباد في عبسان الكبرى، ومن ثم طلب المقاومون من ركابها إبراز هوياتهم الشخصية، وهو ما حدث بالفعل، قبل أن يفتح عناصر القوات الخاصة في المقاعد الخلفية النار باتجاههم، وهو ما أسفر عن استشهاد 7 مقاومين، ومقتل ضابط برتبة مقدم بجيش الاحتلال وإصابة آخر.





وعقب فشل هذه العملية الأمنية؛ شن طيران الإحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، في محاولة لمساعدة المجموعة على الهرب من القطاع، ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والإصابات.





فيما صرح مسؤولون فلسطينيون بأن القوات الإسرائيلية قتلت 7 فلسطينيين، الأحد، بينهم قياديان من حركة حماس في قطاع غزة.





وقال مسؤول في حماس إن العنف تفجر عندما تعرضت مجموعة من مسلحي الحركة لإطلاق نار من سيارة مارة تنتمي لقوات الأمن الإسرائيلية وطاردها أعضاء في حماس.





وأوضح شهود عيان أنه أثناء المطاردة؛ أطلق الطيران الإسرائيلي أكثر من 40 صاروخا في المنطقة التي وقع فيها الحادث مما أدى لمقتل 4 أشخاص آخرين. ولم يتضح عدد المسلحين بينهم.





وأشار مسعفون ومسؤولون من حماس إلى أن 7 أشخاص قتلوا- 4 منهم نشطاءو2 منهم كانا القيادي نور بركة، وأحد أعضاء الحركة".





ونشرت وكالة "صفا" الفلسطينية عبر "تويتر"، مقطع فيديو لاحتراق حافلة إسرائيلية بواسطة صاروخ أطلقته المقاومة من قطاع غزة، ما أسفر عن إصابة إسرائيلي بجراح خطيرة.





فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن قذيفة هاون سقطت على حافلة ركاب في مستوطنات غلاف غزة؛ ما أدى لإصابة مستوطن بجراح خطيرة.





وأوضحت الإذاعة العبرية الرسمية أن صافرات الانذار سمعت في مناطق مختلفة من المستوطنات بعد إطلاق عشرات الصواريخ تجاه القطاع.





كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 4 آخرين من قطاع غزة نتيجة قصف قام به جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الإثنين، لعدة أهداف في القطاع، وفقًا لصحيفة "القدس" الفلسطينية.





وأطلقت المقاومة بغزة عشرات الصواريخ نحو المستوطنات والتجمعات الإسرائيلية ما أسفر عن إصابة العديد من الإسرائيليين، في حين أعلن جيش الاحتلال، إصابة 19 إسرائيليا بصواريخ أطلقت من قطاع غزة على مستوطنات قرب القطاع.





وقصف طيران الاحتلال قناة "الأقصى" الفضائية التابعة لحركة حماس؛ ما أدى لانقطاع البث.





وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية إن الاحتلال قصف القناة باستخدام 6 صواريخ، تستخدم 3 منها صواريخ تحذيرية لإخلاء المبنى، بعدما قاموا بالاتصال بإدارة القناة في غزة، وطلبوا إخلاء المقر خلال 10 دقائق، وبالفعل تم إخلاء القناة.





ومن جانبها، أصدرت وزارة الخارجية الروسية، بيانا، أعربت خلاله عن قلقها العميق إزاء تصعيد التوتر بين قطاع غزة وإسرائيل، داعية الطرفين إلى العودة على الفور إلى نظام وقف إطلاق النار.





وشددت على أن الخروج من دوامة العنف يتطلب إعادة وحدة الصف الفلسطيني أولا، واستئناف العملية السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.





وقدرت الخارجية الروسية جهود الوساطة التي تبذلها مصر في مسار التهدئة.





وأدانت الحكومة الأردنية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، داعية إلى تحرك فوري لوقفه وحماية المدنيين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا".



