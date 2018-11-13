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رمزي الرميح: مصر هي الأمل في استعادة ليبيا المحتلة.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:41 ص
رمزي الرميح
رمزي الرميح
محمد القاضي
قال رمزي الرميح، المستشار القانوني للجيش الليبي سابقًا،: "نحن لم نكن خير خلف لخير سلف؛ لأننا لم ننتهج نهج الآباء المؤسسين للدولة الليبيبة، عندما اقتنعوا أن مصر هي الأمل بعد الله في استعادة ليبيا المحتلة".

وعن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إيطاليا للمشاركة بقمة "الملف الليبي"؛ أوضح "الرميح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، المذاع على فضائية "انفراد" مساء الإثنين، أن المؤسسين للدولة الليبية لم يلجأوا إلى أوروبا بل لجأوا للدول العربية لإنقاذ ليبيا، وأن الآباء الليبيين تم نفيهم إلى إيطاليا"، مستنكرًا: "لماذا يعقد هذا الاجتماع بها، ويذهب الليبيون إلى نفس المكان الذي تم نفي آباؤهم به".

وأكد مصر لديها زخم تاريخي وجغرافي وإنساني مع ليبيا، لافتًا إلى أن الرجل الوحيد الذي وضع يده على الداء والدواء في ليبيا؛ هو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واشار إلى أن الرئيس السيسي تحدث في أكثر من مناسبة، وأكد دعم الجيش الوطني الليبي.
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