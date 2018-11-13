شعبان عبد الرحيم: أحمد عدوية الوحيد اللي زارني في المستشفى

أكد المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، أن الوحيد الذي زاره في المستشفى أثناء فترة علاجه كان المطرب أحمد عدوية، معقبا: «جابلى فرخة وزارنى في المستشفى هو وزوجته، وأحمد شيبه ومحمود الليثى سالوا أبنى عن حالتى الصحية فقط، ولكنهم لم يزورونى».





وأضاف "عبد الرحيم"، خلال لقائه ببرنامج «صبايا» المذاع على فضائية «الحياة»: «لم أتأثر نفسيا بسبب عدم زيارة الفنانين لى في المستشفى، ومش محتاج حاجة من حد وكل واحد عنده ظروفه الخاصة».



