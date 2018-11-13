أشرف زكي: حمو بيكا مش هيمثل.. وصحوة ضد نشر هذا الفن

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، إنه حذر المنتج الذي تعاقد معه حمو بيكا، وأصدر قرارا، أنه في حال التعاقد مع "بيكا"؛ لن يتم إعطاء الشركة ترخيصا بالموافقة على الفيلم، وهو أكد لي عدم التعاقد مع بيكا.



وأضاف زكي في تصريحات هاتفية لبرنامج " القاهرة اليوم" ، الذي يبث عبر شاشة " اليوم"، تقديم كلا من جمال عنايت، وبثينة توكل، أن النقابة تسعى إلى وجود فروع لعدد من أكاديميات الفنون والموسيقى داخل المدارس.



واشار إلى أن هناك صحوة وجبهة ووقفة؛ للحفاظ على التراث الفني لصالح هذا الوطن، عن طريق كل من "هاني شاكر وغرفة صناعة السينما ونقابة الممثلين"؛ بعدم السماح بنشر هذا النوع من الفن.