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محافظات

وكيل الصحة بسيناء يتفقد 4 وحدات طبية في بئر العبد.. صور

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:43 ص
وكيل الصحة بسيناء
وكيل الصحة بسيناء يتفقد 4 وحدات صحية
احمد صالح
تفقد الدكتور محمود طلحة مرسي، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، 4 وحدات صحية، في نطاق مركز بئر العبد.

جاءت جولة وكيل الوزارة على وحدات "بالوظة- الشهداء - الاحرار - 6 أكتوبر" ؛ للاطمئنان على حسن سير العمل، وتوافر الادوية والمستلزمات الطبية.

واطمأن وكيل الوزارة على جوة اماكن الاقامة الخاصة بالفريق الطبي والتاكيد علي توفير سبل اعاشة جيدة لهم، ومنح مكافأة مالية لكل من طبيب الوحدة ورئيسة التمريض، وأحال المتغيبين عن العمل الى الشئون القانونية.
وكيل الصحة بسيناء يتفقد 4 وحدات طبية في بئر العبد.. صور
وكيل الصحة بسيناء يتفقد 4 وحدات طبية في بئر العبد.. صور
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