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محافظات

690 سيدة أمان في العريش وبئر العبد تستفيد من الشهادات

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
احمد صالح
أكدت إحسان الغالي، المقرر المناوب لفرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أنه تم توزيع 690 شهادة "أمان" على السيدات المستحقات، بمركزي العريش وبئر العبد، منذ فترة، بموجب 570 شهادة على السيدات بمدينة العريش العاصمة والتجمعات التابعة لها، و120 ببئر العبد والقرى التابعة لها.

وأشارت- في تصريحات لها، إلي أن الشهادات تم تقديمها كمنحة من المجلس القومي للمرأة للسيدات المستحقات من الأرامل ، والمعيلات ، ومفقودة الزوج ، وغيرهن من الحالات المستحقة، وأن قيمة الشهادة 500 جنيه ، و يتم إجراء السحب على الشهادات كل ثلاثة أشهر، وقد فازت سيدتين في السحب بواقع 10 آلاف جنية لكل واحدة.

وأضافت أن قيمة الجائزة مقدمة من فرع بنك التنمية والائتمان الزراعي بشمال سيناء، وأنه سبق فوز سيدة أخري من شمال سيناء في السحب الذي أجراه البنك منذ 3 أشهر.
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