برلمانية كويتية تستفز مشاعر المصريين.. رئيس أفريقية النواب: تصريحاتها طائشة.. وبكرى: تصريحاتها خرجت عن المألوف فى علاقات الأشقاء.. مايسة عطوة: ندعم وزيرتنا وكرامتنا خط أحمر

رئيس اللجنة الأفريقية بمجلس النواب: تصريحات النائبة الكويتية صفاء الهاشم طائشة ومرفوضة

رئيس لجنة حقوق الإنسان: تصريحات النائبة الكويتية ضد وزيرة الهجرة غير مسئولة

النائب مصطفى بكرى: تصريحات صفاء الهاشم خروج عن المألوف في علاقات الشعبين الشقيقين

النائب محمد فؤاد: تصريحات النائبة الكويتية ضد مصر تضر العلاقات بين الدولتين

النائبة مايسة عطوة وكيل لجنة القوى العاملة: موقف وزيرة الهجرة مشرف وندعمها

خرجت علينا النائبة صفاء الهاشم، عضو مجلس النواب الكويتي، بتصريحات طائشة ومرفوضة، كما وصفها رئيس اللجنة الأفريقية بمجلس النواب النائب طارق رضوان، ضد السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، ليس لشيء سوى أنها صرحت بأن كرأمة المراة المصرية خط أحمر، ولكن هل يفسد ما صرحت به النائبة الكويتية العلاقات القوية بين الشقيقتين مصر والكويت؟؟ بالطبع لا، وهو ما أكد عليه النائب مصطفى بكرى.وقال "بكري": "تربطنا علاقة قوية مع شعب الكويت الشقيق وقيادته التي تلقى كل الاحترام والتقدير من المصريين قيادة وشعبا وما صرحت به النائبة الكويتية يمثل خروجا عن المألوف فى علاقات الشعبين الشقيقين".من جانبه، رفض النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، التصريحات التي وصفها بـ"المتدنية" و"غير المسئولة من النائبة الكويتية صفاء الهاشم، ضد وزيرة الدولة لشئون الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، مؤكدا أن تلك التصريحات تحمل تطاولا ومزايدة غير مبررة على حديث الوزيرة المصرية، وتلميحات مرفوضة في حق المصريين بالكويت، وتنم عن جهل بطبيعة العلاقة بين الشعبين المصري والكويتي.وقال رضوان، في بيان صحفي له: "الوزيرة المصرية تحدثت عن واقعة اعتداء حدثت لمواطنة مصرية دون أي تجاوز، بل إن الوزيرة حرصت على الإشادة بعدالة جهات التحقيق في دولة الكويت، وكانت تصريحات الوزيرة مسئولة تعكس حجم إدراكها للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، على عكس النهج الطائش الذي اتخذته النائبة الكويتية في تصريحاتها، والذى عكس تدنيا في لغة الحوار والجسد، واستخدام تعبيرات لم نعهد بها من الأشقاء في البرلمانات العربية".وأكد أن الأسلوب الذى تحدثت به النائبة الكويتية عن المصريين المقيمين في الكويت غير مقبول، قائلًا "لا أفهم كيف يمكن أن تستخدم نائبة يفترض أنها مسئولة لغة حوار متدنية إلي هذه الدرجة، ولا يقبلها العامة من الناس، إضافة إلي تلميحات مصطنعة وليس لها أي مبرر أو علاقة بحديث السفيرة المصرية".وأضاف: "أدعو النائبة الكويتية إلى إعادة الاستماع إلى تصريحات الوزيرة المصرية، على الأقل لتتعلم آداب الحديث، حينما يتحدث مسئول في الدولة المصرية عن دولة شقيقة مثل الكويت، التي لها مكانة كبيرة في قلوب المصريين".وتابع: "النائبة الكويتية ادعت على غير الحقيقة أن الدولة المصرية لم يكن لها موقف في واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في "نوتنجهام"، إذ قامت لجنة العلاقات الخارجية باستدعاء السفير البريطاني للاستماع حول تفاصيل القضية، واتخذت الحكومة المصرية ومجلس النواب المصري جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق المواطنة المصرية ضحية تلك الواقعة".وأكد "رضوان" أن تلك التصريحات غير المبررة لن تمس العلاقات الطيبة والحميدة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيق، والتي تعد أكبر من كل هذه المهاترات.من جانبه، قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن التصريحات الصادرة من النائبة الكويتية صفاء الهاشم، تجاه الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، غير مسئولة، وصادرة دون علم بحجم العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.وأضاف "عابد"، فى بيان له: "من تفوه بمثل هذه البيانات التي تدعو للفتنة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيق، لا يدرك ما يفعل ولا يدرك خطورة هذه التصريحات، لا سيما وأنني كبرلماني تجمعني علاقات طيبة مع زملائي من البرلمان الكويتي خاصة زملائي بالبرلمان العربي وأنه تسود بيننا روح الأخوة والتعاون والمحبة، وإنني لم اسمع منهم يوما مثل هذه التصريحات غير المسئولة بل على العكس هم من محبي مصر ودائما يشيدون بالعلاقات الطيبة بين البلدين".وتابع: "بصفتي رئيس لجنة حقوق الإنسان ومحاميا دوليا توجهت إلى لندن لمتابعة قضية الطالبة "مريم" بصحبة النائب إسماعيل نصر الدين، وأجرينا مقابلات مع كل المسئولين خصوصا مدير الشرطة البريطانية، ومحامي مريم ونائب وزير الخارجية البريطانية، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية البريطانية المصرية في حضور وفد من وزارة الخارجية المصرية والسفير ناصر كامل سفير مصر بلندن، والتواصل مع الوزيرة نبيلة مكرم ودعمها لنا كبرلمانيين أثناء تواجدنا بلندن أدى ذلك إلى سرعة إنهاء إجراءات التشريح ودفن الجثة بالقاهرة وتم نقل الجثمان وأهل الشهيدة إلي القاهرة على نفقة الحكومة المصرية".وأشار إلى أنه تم القبض على جميع الفتيات وحاليا قيد الحبس، وتم توجيه تهمة القتل من الدرجة الأولى لهن، حيث إنه يتم التواصل من خلال الجهات الحكومية والبرلمانية بصفة مستمرة مع الجاليات المصرية للتأكد من حسن المعاملة.وأكمل رئيس حقوق الإنسان قائلا: "مصر لديها أكثر من ٦ ملايين ضيف من الدول العربية الشقيقة التي حدثت بها تداعيات أمنية وكذلك الدول الأفريقية يتعايشون معنا في ود وسلام، والأكثر من ذلك أنهم يحصلون علي كل ما يحصل عليه المواطن المصري من خدمات ودعم دون تمييز، وبالرغم من ظروفنا الاقتصادية الصعبة إلا أنه لم يخرج يوما مسئول حكومي أو نائب برلماني ليتضرر من ضيوف مصر لأن مصر دائما وأبدا الأخت الكبرى للدول العربية".وأكد "عابد" دعمه الكامل للوزيرة المستنيرة الناجحة صاحبة الصولات والجولات في جميع البلاد لخدمة الجاليات المصرية، نبيلة مكرم، مع الحفاظ على العلاقات الطيبة مع جميع البلاد التي لنا معها مواقف يذكرها الجميع ولا ينكرها إلا حاقد أو جاحد أو مدعي الفتنة.وتابع: "يخطئ من يظن أنه يستطيع الوقيعة بين شعبين عظيمين جمعتهما روابط كثيرة أولها العروبة وآخرها السيادة العربية لكل شعب على أرضه".واختتم عابد قوله بالحديث الشريف: "يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".وفى سياق متصل، قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إنه تربطنا علاقة قوية مع شعب الكويت الشقيق وقيادته التي تلقى كل الاحترام والتقدير من المصريين قيادة وشعبا، وخلال الأيام الماضية وقع حادث اعتداء على المواطنة المصرية فاطمة عزيز عندما تم الاعتداء عليها بالأحذية من قبل 5 فتيات كويتيات وقد أحيل الأمر إلى جهات التحقيق".وأضاف بكرى فى بيان له: "إلا أن النائبة الكويتية صفاء الهاشم هاجمت الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، لمجرد أنها صرحت بأن كرامة المرأة المصرية خط أحمر، ووجهت النائبة الكويتية اتهامات بالغة إلى الدكتورة وزيرة الهجرة ووجهت إهانات إلى مصر والمصريين، زاعمة أن مصر لا تملك برلمانا حرا ولا صحافة حرة وأن مصر أغفلت النظر عن وفاة فتاة مصرية فى بريطانيا وتلك الأمور التي تمثل خروجا عن المألوف فى علاقات الشعبين الشقيقين".وتابع: "أرجو التكرم بالسماح لي بإلقاء البيان العاجل للرد على هذه الادعاءات التي لا تمثل الشعب الكويتي ولا تعكس روح العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين".وفى السياق ذاته، رد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب المصري، على التصريحات التي ذكرتها صفاء الهاشم، عضو مجلس النواب الكويتي، مبديا استهجانه أن تخرج مثل هذه التصريحات التي وصفها بغير المسئولة من نائبة بمجلس النواب الكويتي الذي يمثل شعب شقيق يكن له الشعب المصري كل الاحترام والتقدير، لافتا إلى أنه لا يسمح مطلقا بالتجاوز في حق أي مسئول مصري.وشدد فؤاد في بيان له اليوم، على أن التصريحات التي صدرت منها تضر العلاقات الثنائية بين الدولتين على المستوى الرسمي والشعبي، مطالبا مجلس النواب الكويتي بتقديم اعتذار رسمي جراء هذه التصريحات التي جانبها الصواب.وقال فؤاد إن الكرامة لدى الشعب المصري أساس لحياته ولا يقبل بأي حال من الأحوال إهانتها أو الانتقاص منها، فالوزيرة نبيلة مكرم معنية بالمقام الأول بالحفاظ على كرامة المصريين بالخارج، في الوقت الذي يقدر فيه الجميع دولة الكويت ويحرص على العلاقات الثنائية معها والتواصل الشعبي.من جانبها، أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، تضامن مجلس النواب والشعب المصري بالكامل مع وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، مؤكدة أن الدولة قادرة على حماية المواطن المصري في أي مكان.واستنكرت "عطوة"، تصريحات أحد نواب مجلس الأمة الكويتي، مشيرة إلى مواقف مصر العظيمة مع دولة الكويت والعلاقات المتميزة بينهما.وأوضحت وكيلة لجنة القوى العاملة أنه لا يوجد أي تجاوز في تصريحات وزيرة الهجرة، والتي أكدت موقفها في احترام السلطات الكويتية والقضاء الكويتي.وثمنت عضو مجلس النواب موقف وزيرة الهجرة في متابعة المصريين في الخارج وعدم السماح بأي اعتداء عليهم، وتقديم الرعاية الممكنة لهم في أي مكان.وكانت النائبة الكويتية صفاء الهاشم خرجت في تصريحات مصورة هاجمت فيها وزيرة الدولة لشئون الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، مدعية أن تصريحات الوزيرة حملت مزايدة على دولتها، واستخدمت عبارات وتعبيرات اعتبرها البعض تحمل تجاوزا غير مقبول تجاه الوزيرة المصرية والمواطنين المصريين المقيمين في دولة الكويت.