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رياضة

محمود فتح الله: فريق النجوم هدفه البقاء في الدوري الممتاز

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:47 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
محمد رشاد
كشف محمود فتح الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجوم، أن طموح فريقه خلال الموسم الحالي، البقاء في الدوري الممتاز، خاصة وأنه يضم لاعبين صغار السن وخبراتهم قليلة.

وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن النجوم يسعى للبقاء في الدوري وهذا إنجاز بالنسبة للفريق، مشيرًا إلى أن النجوم يسير بخطى ثابتة وكانت هناك حالة قلق من انخفاض التركيز في مواجهة الاتحاد السكندري أمس، خاصة وأن زعيم الثغر فريق مميز، ولديه جهاز فني على مستوى عالٍ.

وتابع أن الدوري مضغوط بشكل كبير هذا الموسم، فاليوم يمكن لفريق أن ينافس على الهبوط، وبعد مباراتين أو أكثر يصبح منافسًا على المربع الذهبي.

وواصل: "هذا الأمر ميزة لشكل الدوري، ويجعل أي مباراة غير متوقعة، ومنذ فترة طويلة لم نر الدوري بهذا الشكل"، مشيرًا إلى أن فوز الفريق على بتروجيت ثم الاتحاد السكندري؛ أحدثا نقلة كبيرة للنجوم في الجدول.

ورفض "فتح الله" فكرة ترشيح أي لاعب في النجوم للانضمام لأي فريق في الدوري، قائلًا: "لا يوجد لاعب يحدث فارقًا في الوقت الحالي؛ لأننا فريق جماعي في المقام الأول".
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