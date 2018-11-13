تامر حسني: كفاياك أعذار مش شبه شخصيتي.. وكل لما أسمعها لحد يتأثر

قال الفنان تامر حسني، إن اغنية «كفاياك أعذار» تعتبر أكثر أغاني ألبوم «عيش بشوقك» التي أحبها، مضيفا: "بحبها- رغم إن كلامها مش راكب على شخصيتي-؛ لأنها تعبر عن حال ناس كتير".



وأضاف " حسني " في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، :"صورت الأغنية بشكل مختلف عشان أظهر أن الكلام ده نابع من إحساس واحدة بنت تعبت من أعذار الرجل، وكل لما اسمعها لحد يتأثر".



وأبدع المطرب تامر حسني، في غناء اغنية «كفاياك أعذار» على مسرح «صاحبة السعادة».

