شعبان عبد الرحيم: نفسى أزور الكعبة وأتوب عن كل شيء.. فيديو

أكد المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، أنه لا يغني حاليا في الأفراح الشعبية أو الكازينوهات؛ بسبب التدخين الذي يضر بصحته.



وأضاف "عبد الرحيم" خلال حواره ببرنامج "صبايا" المذاع عبر قناة "الحياة"، أن كل ما يتمناه، هو أن يزور بيت الله الحرام، ويتوب عن كل شيء، متابعا: "نفسي أروح أزور النبى وأتوب من كل حاجة.. وأصلِّي بجد".



وتابع: "أول مرة أروح عمرة كنت مع أمي.. بس مكنش فى نيتى أروح.. وكنت رايح علشان أزقها بالكرسى.. وتانى مرة رحت أنا ومراتي واتخانقت معاها ودى متحسبتش.. لكن نفسى أروح حج أو عمرة وأطلب من ربنا يسامحنى عن كل حاجة عملتها".



وفيما يتعلق بأغانيه، قال إن لحنه واحد لا يتغير على الإطلاق، معلقا: "لحن واحد بقاله 30 سنة فى مصر.. وده محصلش مع أم كلثوم نفسها".



وانتقد شعبان عبد الرحيم، أغانى المهرجانات المنتشرة حاليا، وقال إنها لا تنتمى إلى الغناء الشعبى على الإطلاق، لأنه "خبط ورزع" حسب وصفه.