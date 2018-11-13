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محافظات

أحمد إبراهيم: أسوان واعدة استثماريا وتنمويا بدليل إعلانها عاصمة للشباب الأفريقي

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 06:10 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي لعام 2019، يعكس اهتمام الدولة والقيادة السياسية بهذه المحافظة الواعدة استثماريا وتنمويا.

وأشار المحافظ فى تصريحات خاصة، إلى أن ذلك سيعيد لأسوان بريقها الحضاري ودورها التاريخي باعتبارها بوابة مصر الجنوبية لإفريقيا ونقطة الإنطلاق نحو المزيد من آفاق التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية مع كافة الدول الإفريقية من خلال إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية والخدمية ومنظومة النظافة العامة والتجميل؛ لإستقبال العديد من الأحداث والمهرجانات والمؤتمرات المرتبطة بالقارة السمراء .

وكشف محافظ أسوان عن أن جميع الملاحظات التى عرضتها لجنة وزارة التنمية المحلية خلال زيارتها لأسوان سيتم عرضها على المستوى الأعلى؛ لسرعة إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لدفع العمل وتوفير الاعتمادات المالية وهو الذى سيتم متابعته أولًا بأول من المحافظة فى مختلف مواقع العمل العام .

وشدد على أهمية التواصل مع جميع هيئات وكيانات وفئات المجتمع الأسوانى للاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم فى تطوير وإعلاء شأن مدينة أسوان؛ بإعتبارهم شركاء فى التنمية ويمتلكون القدرة لتقديم كافة أوجه الدعم المجتمعى، علاوة على أن مشاركتهم فى هذا الإتجاه سيساهم فى الحفاظ على ما سيتم من أعمال ومكتسبات وخاصة أن لديهم الحافز والغيرة لإعادة الوجه الحضارى لهذه المدينة العريقة.
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