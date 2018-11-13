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تامر حسني عن 100 وش: معنديش قواعد غناء لـ لون معين.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 03:21 ص
تامر حسني
تامر حسني
هاني حسين
قال الفنان تامر حسني، إنه شارك المغنيين الشعبيين أحمد شيبه، ودياب، ومصطفى حجاج، في أغنية «100 وش»، مضيفا: "معنديش قواعد الغناء للون وشكل معين، أو مع مطرب معين".

وأضاف " حسني " في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" بتبقى عندي حاجات عايز أعبر عنها بشكل شعبي مش بالشكل الغنائي بتاعي، وفضلنا ندرس طبقات الصوت وكنت مشارك في الأغنية كضيف شرف، وانا مبحبش الإنقسام ونوع الفن المنغلق على نفسه".

وتابع:" بحب كلمات الأغنية دي وانا ببص للأغنية الشعبي بمنظور معين، وبحس اني عندي حاجات ممكن متكنش ليا ولكنها مناسبة لمطربين غيري.

وعرضت الفنانة إسعاد يونس، كواليس تصوير أغنية « 100 وش» التي تم عرضها لأول مرة، في برنامج «صاحبة السعادة».
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