وزنك زاد.. اتبعِ ريجيم لب عباد الشمس

يبحث الكثير من الأشخاص على أفضل أنواع الريجيم التي تجعلهم يفقدون الكثير من الوزن الزائد وبدون مجهود، فإذا كنت من ضمن هؤلاء؛ عليك بتناول "لب عباد الشمس"؛ للتمتع بالكثير من فوائده الصحية، وخسارة الوزن الزائد.



الدكتورة صفاء الحناوي، استشاري التغذية، قالت إن لُب عُبَّاد الشمس يساعد على فقد الوزن بسهولة؛ شرط تناوله غير مملحًا، لهذه الأسباب :



1- احتوائه على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعطي احساسًا طويلًا بالشبع



2- يحتوي على سعرات حرارية منخفضة؛ ما يجعله يحرق الدهون الثلاثية



3- يقلل من نسبة الكوليسترول في الدم ما يساعد على فقد الوزن