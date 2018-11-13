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محافظات

إعفاء طلاب الشيخ زويد ورفح بجامعة العريش من المصروفات الدراسية

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 01:43 ص
عقب اللقاء
عقب اللقاء
احمد صالح
التقى، الدكتور حبش النادي، رئيس جامعة العريش، اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، حيث بحثا مشكلة الرسوم المطلوبة من طلاب الشيخ زويد ورفح في الجامعة والمدينة الجامعية.

وأكد النادي، في بيان صحفي، أن المحافظ تكفل بدفع مصروفات طلبة الشيخ زويد ورفح بالجامعة ، على أن تتكفل الجامعة بالمصروفات الغذائية في المدن الجامعية لطلاب مدينتي الشيخ زويد ورفح وكذلك تحمل الجامعة لمصروفات أسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.
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