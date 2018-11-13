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توك شو

داعش يهدد شعبان عبد الرحيم بالقتل

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:52 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
عرضت الإعلامية ريهام سعيد، تسجيلا صوتيا لتنظيم داعش الإرهابي، يهددون من خلاله الفنان شعبان عبد الرحيم بالقتل، ويتوعدون بقطع رأسه.

وعلق "عبدالرحيم"، خلال حوار له مع برنامج "صبايا" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم، على التسجيل الصوتي قائلا: "أنا مبخافش غير من ربنا، وإحنا في مصر ومعانا جيش ومعانا حكومة محدش يقدر يعمل حاجة".
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