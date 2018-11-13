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برنامج تدريبي عن السلامة والصحة المهنية بكليات جامعة العريش

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 04:14 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
احمد صالح
التقى الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش، المهندس عبد المنعم محمود دياب، مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بشمال سيناء، والمهندس محمد مطر، مدير معهد السلامة والصحة المهنية بالعريش.

وخلال الاجتماع، جرى الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد الصحة والسلامة المهنية بالعريش، والجامعة؛ بهدف عقد دورات للموظفين في مختلف الكليات للارتقاء بمنظومة السلامة داخل كليات الجامعة، على أن يتم الإعلان عن موعد تنظيم تلك الدورات، في القريب العاجل.

كما جرى الاتفاق بين القوى العاملة ومديرية الشئون الصحية على استكمال برامج التدريب لاعضاء لجان السلامة بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.
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