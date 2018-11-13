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تامر حسني يكشف سبب مشاركة الشاب خالد في أغنية.. فيديو

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 02:01 ص
تامر حسني والشاب
تامر حسني والشاب خالد
هاني حسين
قال الفنان تامر حسني، إن الشاب خالد فنان وأستاذ كبير، وخطرت في باله فكرة مشاركته في أغنية؛ للتأكيد على أن الشعبين المصري والجزائري أخوة، وإنهاء صورة الخلاف التي خلفتها كرة القدم، مضيفا: "أنا لما بروح حفلات في الجزائر؛ بيستقبلوني استقبال الأهل".

وأضاف " حسني " في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" لما قابلت الشاب خالد؛ قلت له أنا نفسي أغني الأغنية دي معاك في الجزائر وفي مصر، وفكرت انى اعمل حاجة عشان أشيل حالة الفرقة التي شهدتها مصر والجزائر بسبب كرة القدم".

وتابع:" أنا اقترحت تبديل اللهجات المصرية والجزائرية بيني وبينه في الأغنية، وكتبت كلمات الأغنية كلها وقررت أكون شاعر جزائري".

وعرضت الفنانة إسعاد يونس، كواليس تصوير اغنية «وأنت معايا» لـ تامر حسني والشاب خالد، في برنامج «صاحبة السعادة».
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