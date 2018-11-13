علي الحجار يختتم فعاليات مهرجان الموسيقى الـ27 بالإسكندرية.. صور

انتهت فعاليات مهرجان الموسيقى العربية لدورته الـ27 على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، مساء الإثنين، بحفل، للفنان الكبير علي الحجار، ومصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي، ومشاركة نجوم الأوبرا.



بدأ الجزء الأول من الحفل بفاصل غنائي لنجوم الاوبرا حيث غنى مصطفى النجدى "أوعى تكون بتحب يا قلبي"، "يا اللى سا معنى"، وقدم الفنان محمد شوقى اغنية "الليالي"، ثم شدا الفنان محى صلاح بجميل و"اسمر"، و"ياحلو صبح"، و"عنابى"،



واختتمت الفنانة حسناء، الجزء الاول برائعة ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب "ليلة حب".



وبدأ الجزء الثاني من الحفل بتقديم الفنان الكبير على الحجار باقة مختارة من أشهر أعماله على مدار مشواره الفني، ومنها "من غير ما تتكلمى"، و"على قد ما حبينا"، و"الليل وآخره"، و"اعذرينى"، و"ريشة"، و"مسالة مبدأ"، و"أزاي تكون انت"، و"بوابة الحلواني"، و"هنا القاهرة"، و"بحبك"، و"مبلاش"، و"تجيش نعيش"، و"فى قلب الليل"، و"يا اسكندراني".



يذكر أن الدورة الـ27 من المهرجان هذا العام انطلقت في الفترة من 1 وحتى 12 نوفمبر الجاري، وحملت اسم الراحلة "شادية"، ومهداة للراحل ميشيل المصري، وعازف الكمان الراحل سعد محمد حسن.