رونالدو يقضي إجازته بعيدا عن هوايته المفضلة

سافر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس، إلى العاصمة الإنجليزية لندن؛ بعد الانتصار 2-1 على ميلان، بالجولة الـ12 من الكالتشيو.



وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن رونالدو استغل أول أيام الراحة الثلاثة، التي منحها ماسيمليانو أليجري، المدير الفني للفريق، ليحضر نهائيات بطولة لندن للتنس.



وتُعد هذه البطولة من أهم البطولات هذا الموسم، والتي ستشهد أيضا حضور البرازيلي ويليان، لاعب تشيلسي الإنجليزي.



وشارك رونالدو مع السيدة العجوز هذا الموسم في 15 مباراة بمختلف المسابقات، إذ سجل 9 أهداف وصنع 6 آخرين.